МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Китайские марки стали самыми популярными автомобилями в прокат по итогам 2023 года, доля таких машин в автопарке RexRent (входит в инвестгруппу "Инсайт", бывший Avis) в 2023 году выросла до 40,8%, рассказали РИА Новости в компании. Эксперты предположили, что будет выпускать "АвтоВАЗ" под новым брендом

"Самыми популярными прокатными автомобилями стали машины китайских марок: их доля в автопарке RexRent, одной из крупнейших компаний по прокату автомобилей в России, выросла с 3,7% в 2022 году до 40,8% в 2023 году", – отметили в компании.

Общий автопарк RexRent по итогам 2023 года вырос на 14% к уровню 2022 года и составил 1 648 автомобилей. Доля российских брендов осталась на уровне 2022 года — 4,3%, при этом корейских снизилась с 47,3% до 29,6%, остальных брендов составила 25,4%, добавили в компании.

"Автомобильный рынок окончательно сменил вектор на китайских производителей. Первое время наши клиенты отнеслись скептически к новым брендам. Прошло время, и многие клиенты уже предпочитают новые китайские бренды вместо устаревших европейских и корейских автомобилей. Китайские автопроизводители только начинают свои инвестиции в развитие брендов, это только вопрос времени. Мы уверены, что через 2-3 года имидж и доверие к китайским брендам укрепится", – добавил гендиректор компании Алехандро Карреньо.

По его словам, во второй половине 2023 года наблюдался рост интереса к краткосрочной аренде автомобилей, в среднем на 30% по отношению к аналогичным периодам предыдущего года.