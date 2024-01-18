МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Под новым брендом "АвтоВАЗа", скорее всего, будут производиться китайские автомобили, наиболее вероятные претенденты — Chery или FAW, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты. Раскрыто, машины из какой страны стали самыми популярными в прокат

В начале января президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что компания планирует запустить в 2024 году новый автомобильный бренд. Подробностей проекта он не раскрыл, однако, судя по представленной им презентации, это будет сборка машин по лицензии (не собственной разработки "АвтоВАЗа") на одном из своих заводов.

"Потенциально любые китайские. Наибольшая вероятность — это Chery и FAW. Geely вряд ли, у них есть производство в Белоруссии, пока им этого достаточно. Haval тоже нет. Высокий какой-то премиум сюда тоже не полезет — бессмысленно", — сказал Кадаков, отвечая на вопрос об автомобилях нового бренда "АвтоВАЗа".

При этом, по мнению автоэксперта, такого рода сотрудничество с Ираном скорее исключено, поскольку в этом случае отечественный автоконцерн создаст себе прямого конкурента. К примеру, иранская Tara по ряду параметров не хуже Lada и находится примерно в одной ценовой категории.

С китайскими же автомобилями такой конкуренции не будет: эти модели будут дороже нынешней линейки "АвтоВАЗа", добавил он.

Мнения о том, что под новой маркой "АвтоВАЗ", вероятно, будет собирать китайские машины, также придерживается автоэксперт Игорь Моржаретто. "У "АвтоВАЗа" есть все вокруг класса B и все. А им нужен и C, и D и так далее. Своего они делать не будут, они будут по лицензии производить нечто китайское… Видимо, они не пришли к договоренности выпускать эти машины ни под вариантом Lada, ни под китайским брендом. Китайцам это сейчас не нужно", — сказал он.