МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Порядка трети машин, завезенных в Россию из Китая в прошлом году, к началу января оказались не распроданы, что может вынудить продавцов идти на некоторые уступки в цене, говорится в сообщении пресс-службы группы ВТБ. Эксперты предположили, что будет выпускать "АвтоВАЗ" под новым брендом

"Порядка 35% машин, завезенных из Поднебесной в прошлом году, к началу января оказались не распроданы", — заявила руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая, слова которой приводятся в сообщении.

По мнению эксперта, учитывая переполненность многих складов "китайцами", начало года может быть выгодно для покупки новой машины. "Деньги, "замороженные" в "металле", для дилеров становятся все дороже, и продавцы будут идти на уступки", — добавил она.

При этом аналитики группы полагают, что в начале текущего года от рынка не стоит ждать тех же темпов, что он показал в декабре, который стал самым успешным месяцем для российского авторынка — 128,9 тысячи проданных автомобилей.

"Морозы, ударившие по активности многих клиентов в мегаполисах в первой декаде января, и затяжные праздники не позволят рынку выйти больше, чем на 60-65 тысяч сделок. Не достигнет декабрьских рекордов и февраль", — считает Дембицкая.

По данным ВТБ, в совокупности китайские марки планируют реализовать на российском авторынке порядка 1,25 миллиона автомобилей. АвтоВАЗ, в свою очередь, хотел бы продать полмиллиона машин. Не останутся в стороне ГАЗ, УАЗ, "Москвич" и "Соллерс", считают эксперты. Возьмут свое и те, кто продолжит ввозить машины по параллельному импорту.

"При реализации всех этих планов российский авторынок мог бы приблизиться к двум миллионам штук. Однако увеличившиеся ставки автокредитования и продолжающийся рост стоимости машин едва ли позволят ему подняться выше 1,4-1,5 миллиона сделок", — отметили эксперты.

В 2023 году общий объем продаж автомобилей в РФ не превысил 1,14 миллиона.