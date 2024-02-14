МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Правительство России уточнило порядок расчета платежа за автомобили, ввозимые в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), — недоплаченные налоги и сборы из-за занижения таможенной стоимости автомобилей увеличат утилизационный сбор; новый порядок вступит в силу с 1 апреля, следует из сообщения в официальном Telegram-канале кабмина. Автопроизводитель Maruti Suzuki запустит продажу электрических вертолетов

"Правительство уточнило порядок расчета размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение позволит создать равные условия для граждан и компаний, ввозящих в Россию транспортные средства, растаможенные в странах ЕАЭС и тех, кто проходит эту процедуру в России с уплатой всех необходимых налогов и сборов", — говорится в сообщении.

"Так, недоплаченные налоги и сборы, вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами. Такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объеме", — добавили там.

В тексте указано, что новые правила вступают в силу с 1 апреля 2024 года.

Кроме того, подчеркивается, что корректность расчета утилизационного сбора будет контролировать Федеральная таможенная служба. "Начисление неуплаченных налогов и сборов для последующей уплаты в составе утилизационного сбора будет проводиться по формуле, утвержденной постановлением правительства. Для ввоза из стран ЕАЭС автомобилей с электрическим двигателем постановлением предусмотрено обязательное требование проводить процедуру их растаможивания в России. Эта мера позволит обеспечить уплату необходимых налогов и сборов в полном объеме", — указывает кабмин.