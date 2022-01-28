МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Снежная каша на дороге – проблема любого автомобилиста. Здесь свои хитрости: ведь каждый неудачно выбранный маневр таит в себе ту или иную опасность для автомобилиста и его транспортного средства. Но даже на сухом и ровном асфальте расслабляться полностью не стоит. О правилах езды по заснеженным дорогам рассказал "Прайм" руководитель отдела продаж одного из подразделений группы "Авилон" Павел Червяков.

Водителям объяснили, как продлить жизнь шипов на шинах Однако на заснеженной дороге коэффициент сцепления существенно меньше, чем летом, и есть большая вероятность возникновения двух проблем – заноса и потери управления.

"При перестроении на заснеженной дороге автовладелец должен совершать максимально плавные движения без спешки, то есть ни в коем случае не дергать резко рулем, не совершать резких маневров и поворотов. Еще не рекомендую активно орудовать педалями газа и тормоза, чтобы не провоцировать потенциальный занос или потерю управления", — сказал автоэксперт.

Стоит также учитывать, добавил он, что автомобили бывают переднеприводные, заднеприводные, полноприводные. От этого при перестроении может создаваться разное ускорение.

"Полноприводные модели, например, цепляются за дорогу всеми четырьмя колесами, и им гораздо проще перестроиться и совершить маневр, сохранив при этом управляемость", — отметил Червяков.

В заключении он подчеркнул, что в любое время года необходимо в принципе быть уверенным, что перестроение безопасно, а зимой всегда нужно делать дополнительный запас по времени, по сравнению с летним периодом – то есть не спеша, плавно совершать маневр, без резких движений.