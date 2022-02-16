МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Выбор привода при покупке нового авто должен базироваться на условиях, в которых предстоит последующая его эксплуатация. Например, при регулярных поездках в черте города он может не пригодиться, но только в том случае, если владелец авто проживает в южных регионах России, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. “Кот в мешке“: что вправе скрыть продавцы авто с пробегом

"В Москве с учетом регулярных снегопадов, перепадов температур и гололеда после них полный привод позволит хотя бы выбраться из сугроба, тогда как передний привод будет бесполезен, если машину замело", — считает он.