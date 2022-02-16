Эксперт Мигаль: обойтись без полного привода могут водители из южных регионов, ездящих в городе
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Выбор привода при покупке нового авто должен базироваться на условиях, в которых предстоит последующая его эксплуатация. Например, при регулярных поездках в черте города он может не пригодиться, но только в том случае, если владелец авто проживает в южных регионах России, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
"В Москве с учетом регулярных снегопадов, перепадов температур и гололеда после них полный привод позволит хотя бы выбраться из сугроба, тогда как передний привод будет бесполезен, если машину замело", — считает он.
Также водителям со стажем в городских условиях хватит установки качественной зимней резины и выбора эффективной тактики преодоления скользких участков проезжих частей.
"Но новичкам стоит отдать предпочтение полному приводу, чтобы чувствовать себя более уверенно на дорогах зимой", — уверен эксперт.
При этом стоит помнить, что полноприводные авто потребляют больше топлива, соответственно, растет его расход, а также количество вредных выбросов в атмосферу.
"Определенно полный привод на автомобиле нужен не только неопытным водителям, но и тем, кто проживает в загородной или сельской местности. Для движения по бездорожью в условиях российской зимы, он будет эффективнее переднего, но только в сочетании с внедорожной резиной", — заключает Мигаль.
https://auto.1prime.ru/auto/20220216/836072193.html