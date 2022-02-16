МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Выбор привода при покупке нового авто должен базироваться на условиях, в которых предстоит последующая его эксплуатация. Например, при регулярных поездках в черте города он может не пригодиться, но только в том случае, если владелец авто проживает в южных регионах России, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Автокредит

“Кот в мешке“: что вправе скрыть продавцы авто с пробегом

"В Москве с учетом регулярных снегопадов, перепадов температур и гололеда после них полный привод позволит хотя бы выбраться из сугроба, тогда как передний привод будет бесполезен, если машину замело", — считает он.

Также водителям со стажем в городских условиях хватит установки качественной зимней резины и выбора эффективной тактики преодоления скользких участков проезжих частей.
"Но новичкам стоит отдать предпочтение полному приводу, чтобы чувствовать себя более уверенно на дорогах зимой", — уверен эксперт.
При этом стоит помнить, что полноприводные авто потребляют больше топлива, соответственно, растет его расход, а также количество вредных выбросов в атмосферу.

Спидометр в салоне автомобиля

Все меняется. Когда ждать привычных скидок на автомобили


"Определенно полный привод на автомобиле нужен не только неопытным водителям, но и тем, кто проживает в загородной или сельской местности. Для движения по бездорожью в условиях российской зимы, он будет эффективнее переднего, но только в сочетании с внедорожной резиной", — заключает Мигаль.