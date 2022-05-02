МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В 2022 году средний срок владения автомобилем в России составляет 14 лет, а в некоторых регионах достигает 22 лет. В связи с ростом цен на авто россияне откладывают их покупку, продолжая ездить на старых машинах. Чтобы минимизировать износ автоматической коробки переключения передач (АКПП) и сэкономить на ее ремонте, стоимость которого составляет 30-50% от цены всего автомобиля, необходимо отказаться от ее использования по аналогии с "механикой", рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. На грани выживания. Какие авто подешевеют и как успеть их купить

Например, нельзя включать нейтральную скорость при временных остановках (поворот, светофор), а также при спуске.

"Многие автомобилисты используют этот прием, чтобы сэкономить топливо, однако вместо этого прекращается подача масла в коробку передач, лишая ее необходимой смазки и поддержания оптимальной температуры", — отмечает он.

Также, по словам специалиста, не стоит пробовать завести автомобиль с АКПП, подтолкнув его сзади, так как в них отсутствует сцепление, соответственно, нет прямой связи между входным и выходным валами, только через гидротрансформатор.

Даже буксировка машины на автомате должна происходить с определенными условиями: скорость не выше 30-40 км/ч, потому что агрегат должен работать, чтобы обеспечивать циркуляцию смазки в трансмиссии.

"Помимо этого, не оставляйте коробку в режиме D (Drive), если планируете оставаться долгое время на одном месте — это чревато перегревом агрегата", — сказал автоэксперт.