МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Шум является хорошим индикатором работоспособности узлов и агрегатов автомобиля. Чтобы понимать, какой шум является нормальным, а какой "кричит" о неисправности, вы должны знать, как звучит исправный автомобиль. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев. “Кот в мешке“: что вправе скрыть продавцы авто с пробегом

По его мнению, стоит различать аэродинамический шум и шум от работы узлов автомобиля, который, в свою очередь, складывается из шумов, производимых двигателем, трансмиссией и подвеской автомобиля.

"Так, двигатель и трансмиссия должны звучать мягко, без посторонних звуков. Если вы начинаете слышать механические стуки, вой, гул или скрежет, то необходимо сделать остановку и понять причину их возникновения", — говорит Васильев.

Эксперт подчеркивает также, что особого внимания требуют звуки или шумы, интенсивность которых активно нарастает по мере движения автомобиля, что говорит об активном разрушении определенного узла. Эксперты опасаются роста угонов автомобилей на запчасти

Кроме того, подвеска в случае возникновения критических разрушений или износа может активно издавать звуки при проезде, например, неровностей.

Также звуки может издавать тормозная система, если, к примеру, в тормозной механизм попал камушек. Это, по словам специалиста, приводит к тому, что тормоза начинают скрежетать при замедлении автомобиля. Естественно, при этом снижается тормозная динамика.

"В общем, исправный автомобиль звучит благородно и гармонично. А если в нем присутствуют какие-либо проблемы, то звуковая гармония разрушается — и это повод остановится и проверить состояние автомобиля", — заключил автоэксперт.

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