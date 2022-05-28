Автоэксперт предупредил, какие шумы в машине "кричат" о неисправности
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Шум является хорошим индикатором работоспособности узлов и агрегатов автомобиля. Чтобы понимать, какой шум является нормальным, а какой "кричит" о неисправности, вы должны знать, как звучит исправный автомобиль. Об этом рассказывает агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
По его мнению, стоит различать аэродинамический шум и шум от работы узлов автомобиля, который, в свою очередь, складывается из шумов, производимых двигателем, трансмиссией и подвеской автомобиля.
"Так, двигатель и трансмиссия должны звучать мягко, без посторонних звуков. Если вы начинаете слышать механические стуки, вой, гул или скрежет, то необходимо сделать остановку и понять причину их возникновения", — говорит Васильев.
Эксперт подчеркивает также, что особого внимания требуют звуки или шумы, интенсивность которых активно нарастает по мере движения автомобиля, что говорит об активном разрушении определенного узла.
Кроме того, подвеска в случае возникновения критических разрушений или износа может активно издавать звуки при проезде, например, неровностей.
Также звуки может издавать тормозная система, если, к примеру, в тормозной механизм попал камушек. Это, по словам специалиста, приводит к тому, что тормоза начинают скрежетать при замедлении автомобиля. Естественно, при этом снижается тормозная динамика.
"В общем, исправный автомобиль звучит благородно и гармонично. А если в нем присутствуют какие-либо проблемы, то звуковая гармония разрушается — и это повод остановится и проверить состояние автомобиля", — заключил автоэксперт.
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