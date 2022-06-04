МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Что делать, если ваша машина сломалась, запчасти дороги, а новое авто — еще дороже? С таким вопросом агентство "Прайм" обратилось к автодилерам и автоэкспертам. Очевидно, что ситуация на рынке автомобилей настолько сложна, что ряд экспертов посоветовали просто пересесть на велосипед. Но это — грустная шутка. А какова реальность? Эксперт рассказал, какие автозапчасти нужно покупать прямо сейчас

ЧИНИТЬ

Если автомобиль на гарантии, то вариант один — ждать пока придут запчасти, которые заказал дилер, пояснил агентству "Прайм" автоэксперт Игорь Моржаретто. Он напомнил, что в ситуации действующей гарантии своими руками или другими запчастями ремонт производить нельзя. Иначе гарантия будет аннулирована. К тому же есть риск попасть на некачественные детали и ремонт, в этом случае пострадает новый автомобиль.

Если гарантии нет, то можно, по совету автоэксперта, искать и неоригинальные запчасти. "Это возможно сделать через маркетплейсы, главное, чтобы были качественные детали и выбранный сервис отвечал стандартам качества", — напомнил Моржаретто. На грани выживания. Какие авто подешевеют и как успеть их купить

"Не спешите продавать сломавшееся авто!" — призывает технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. Сначала следует определить масштабы повреждений. Если автомобиль заглох из-за неполадок в электронике — это поправимо за приемлемую цену. Рязанов напомнил, что если раньше новый автомобиль терял 10% стоимости, как только выезжал из автосалона, то сейчас авто "с пробегом" можно продать дороже, чем оно приобреталось изначально. Но даже с учетом этого, стоимость моделей вторичного рынка по-прежнему остается их преимуществом: за те деньги, на которые можно купить новый автомобиль в среднем классе, получится приобрести 2 — 3-летнюю машину классом выше.

"Все зависит от стоимости ремонта и сроков доставки запчастей", — пояснили агентству "Прайм" в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр. Если авто требуется владельцу незамедлительно, лучше обратиться в сервисный центр официального дилера, где есть возможность воспользоваться подменным автомобилем на время ремонта.

ЗАПЧАСТИ ЕСТЬ

"На текущий момент все бренды, с которыми мы сотрудничаем, поддерживают гарантийные обязательства в полном объеме", — утверждает директор по сервису "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов. Сформированный запас запчастей и доступность на центральных складах автопроизводителей позволяет обслуживать автомобили в соответствии с действующим регламентом, используя оригинальные запчасти.

Пока большинство импортёров производят отгрузку запчастей с центрального склада, но сервисные компании, безусловно, изучают рынок поставщиков на предмет альтернативных качественных поставок.

Послепродажная поддержка будет осуществляться так же, как и раньше. "Это касается не только гарантии, но и проведения периодического сервисного обслуживания, интервалы которого автовладелец обязан соблюдать для сохранения гарантии производителя", — подчеркнул Тимашов.

ПРОДАТЬ

"Если из строя вышел двигатель, ремонт, как и замена, обойдутся в приличную сумму, и в этом случае целесообразнее продать", — советует Рязанов.

Такое мнение разделяют и в АвтоСпецЦентре: "Исходя из стоимости ремонта, нужно решить, что выгоднее — ремонт или, возможно, продажа автомобиля — в некоторых случаях покупка другого авто может оказаться более выгодным решением". По цене автохлама: как обслуживать машины уходящих марок

С другой стороны, в этом случае есть риск стать пешеходом. Новые автомобили, по словам Моржаретто, сейчас купить почти невозможно, если только это не автомобили китайских марок.

Резко подорожавшие машины некоторые уже рассматривают, как способ для инвестиций. "Если это — ваш случай, выбирайте наиболее ликвидные модели, которые впоследствии можно будет выгодно продать", — советует Рязанов. К таковым, по его мнению, относятся Skoda Kodiaq, Volkswagen Touareg, если речь о новом автомобиле, а на вторичном рынке — трехлетние модели Toyota и Volkswagen.