МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. С сегодняшнего дня, 29 июня 2022 года, вступают в силу поправки в законодательство, которые позволят использовать водительское удостоверение для идентификации личности физического лица при осуществлении ряда действий. Об этом рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

Так, водительское удостоверение, по его словам, можно будет использовать для идентификации личности при осуществлении таких действий, как:

совершение денежных переводов;

получение страховых услуг;

получение банковских услуг;

получение мобильных и почтовых услуг.

Кроме того, будут расширены источники упрощенной идентификации. "Россияне смогут вместо СНИЛС, ИНН или полиса ОМС (в дополнение к ФИО, серии и номеру паспорта и номеру мобильного телефона) указать номер водительского удостоверения", — рассказывает Редин.

При этом, по словам эксперта, "остается открытым вопрос безопасности при совершении данных операций". Например, нужно сразу предусмотреть возможность отказа гражданина от идентификации его личности при совершении банковских услуг, потому что "многострадальные" мошеннические схемы с применением украденных паспортных данных до сих являются "бичом" банковского сектора, отмечает специалист.