Автоэксперт Сидоров посоветовал перед весной проверить авто на состояние жидкостей и аккумулятора
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Наступление весны — это именно тот период времени, когда требуется уделить чуть больше внимания своему авто. О том, какие моменты следует учесть в отношении вашего транспортного средства, рассказал "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров.
Он подчеркнул, что среди основных моментов, на которые владельцу нужно обратить внимание накануне наступления весны, – это, безусловно, ржавчина. В зимний период она сильно прогрессирует.
Второе, заметил Сидоров, следует помнить, что от морозов и пусков, если он состоялся на непрогретом двигателе, возможно появление каких-либо негерметичностей по сальникам, или по уплотняющим элементам. Эти же проблемы может вызвать и ржавчина – то есть способствовать возникновению негерметичности (ослабить где-то зажимное соединение либо какой-то сальник, из-за чего выпускается техническая жидкость, либо технический газ).
"На наличие подобных проблем автомобиль осматривают в рамках регламентного ТО, но если клиент накануне весны приехал в сервисный центр только на шиномонтаж, а техническое обслуживание делает, условно, летом или по пробегу и так далее, то крайне желательно попросить экспертов кроме шиномонтажа дополнительно обратить внимание на технические жидкости, возможную ржавчину или коррозию", — посоветовал автоэксперт.
То есть нужно немного больше внимания уделить внешнему осмотру и контролю уровней состояния как жидкостей, так и давления в системах автомобиля.
Еще после зимнего периода самому автовладельцу нужно обращать внимание на состояние уплотняющих элементов – те, что установлены на окнах, дверях, багажнике, капотах и так далее. Нередко зимой данные элементы деформируются, и если ничего не предпринять, то во время ливня летом машину может залить.
Помимо этого, Сидоров порекомендовал обратить внимание на аккумулятор, потому что зимой он, конечно же, подвергается более высокой нагрузке с точки зрения соотношения плотности электролитов и эффективности работы (например, сначала был мороз, затем наступила оттепель и так далее). Летом аккумулятору легче, но желательно все же предотвратить возможные проблемы в следующем зимнем сезоне и проверить уровень заряда батареи и проконтролировать ее состояние в целом, пояснил автоэксперт.
Кроме того, накануне наступления весны Сидоров посоветовал автовладельцам обратить особое внимание на количество реагентов и суммарной грязи — снега и всего, что остается на тормозных механизмах (суппорте, плавающих скобах, резинках, которые закрывают тормозной поршень и так далее).
https://auto.1prime.ru/auto/20220217/836083257.html