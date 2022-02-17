МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Наступление весны — это именно тот период времени, когда требуется уделить чуть больше внимания своему авто. О том, какие моменты следует учесть в отношении вашего транспортного средства, рассказал "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров. Автолихорадка. Что будет с ценами на машины в 2022 году

Он подчеркнул, что среди основных моментов, на которые владельцу нужно обратить внимание накануне наступления весны, – это, безусловно, ржавчина. В зимний период она сильно прогрессирует.

Второе, заметил Сидоров, следует помнить, что от морозов и пусков, если он состоялся на непрогретом двигателе, возможно появление каких-либо негерметичностей по сальникам, или по уплотняющим элементам. Эти же проблемы может вызвать и ржавчина – то есть способствовать возникновению негерметичности (ослабить где-то зажимное соединение либо какой-то сальник, из-за чего выпускается техническая жидкость, либо технический газ).

"На наличие подобных проблем автомобиль осматривают в рамках регламентного ТО, но если клиент накануне весны приехал в сервисный центр только на шиномонтаж, а техническое обслуживание делает, условно, летом или по пробегу и так далее, то крайне желательно попросить экспертов кроме шиномонтажа дополнительно обратить внимание на технические жидкости, возможную ржавчину или коррозию", — посоветовал автоэксперт.

То есть нужно немного больше внимания уделить внешнему осмотру и контролю уровней состояния как жидкостей, так и давления в системах автомобиля. “Кот в мешке“: что вправе скрыть продавцы авто с пробегом

Еще после зимнего периода самому автовладельцу нужно обращать внимание на состояние уплотняющих элементов – те, что установлены на окнах, дверях, багажнике, капотах и так далее. Нередко зимой данные элементы деформируются, и если ничего не предпринять, то во время ливня летом машину может залить.

Помимо этого, Сидоров порекомендовал обратить внимание на аккумулятор, потому что зимой он, конечно же, подвергается более высокой нагрузке с точки зрения соотношения плотности электролитов и эффективности работы (например, сначала был мороз, затем наступила оттепель и так далее). Летом аккумулятору легче, но желательно все же предотвратить возможные проблемы в следующем зимнем сезоне и проверить уровень заряда батареи и проконтролировать ее состояние в целом, пояснил автоэксперт.

Кроме того, накануне наступления весны Сидоров посоветовал автовладельцам обратить особое внимание на количество реагентов и суммарной грязи — снега и всего, что остается на тормозных механизмах (суппорте, плавающих скобах, резинках, которые закрывают тормозной поршень и так далее).