МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Что делать сегодня, если сломался автомобиль, а с поставками новых машин и запчастей – проблемы? Если автомобиль новый и на гарантии, то вариант один – ждать пока придут запчасти, которые заказал дилер, пояснил агентству "Прайм" автоэксперт Игорь Моржаретто. Чинить нельзя продать: что сделать со сломанной машиной

Он напомнил, что в ситуации действующей гарантии своими руками или другими запчастями ремонт производить нельзя. Иначе гарантия будет аннулирована. К тому же, по его словам, есть риск попасть на некачественные детали и ремонт и в этом случае пострадает новый автомобиль.

"А новые автомобили сейчас купить почти невозможно, если только это не автомобили китайских марок", — подчеркнул Моржаретто.

Если гарантии нет, то можно, по совету автоэксперта, искать и неоригинальные запчасти.

"Это возможно сделать через маркетплейсы, главное, чтобы это были качественные детали и выбранный сервис отвечает стандартам качества", — напомнил Моржаретто.