МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. В июле дефицит комплектующих уже начал ощущаться практически во всех сервисных центрах страны, а к осени он может еще обостриться. Пока параллельный импорт не работает в полную силу – слишком много усилий требуется для создания логистических цепочек поставок запчастей в Россию, особенно для иномарок, ввоз компонентов для которых фактически закрыт. Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский. Автоэксперт рассказал, какие автомобили способны "пережить кризис"

По его словам, пока тех объемов параллельного импорта, которые удалось наладить, недостаточно – в страну попадает только 10-15% запчастей, необходимых российскому рынку. Крупные СТО уже привозят из-за границы битые авто для разбора на запчасти.

"Вопросы растаможки, электронных ПТС, сертификации и гарантийного обслуживания по-прежнему остаются главными препятствиями для авторетейла и активно обсуждаются с Минпромторгом", — объясняет эксперт.

По его мнению, вряд ли положение с наличием автозапчастей изменится до 2023 года, поэтому уже сейчас растет доля неоригинальных запчастей на российском рынке – по состоянию на середину июля рост составил от 20 до 50%.

Иванский также указывает на высокий риск того, что из-за дефицита запчастей российские автомобилисты начнут активно использовать комплектующие, бывшие в употреблении, что негативно отразится на техническом состоянии автомобилей и безопасности на дорогах. Также вероятен и рост угонов авто для разбора на запчасти. На чем мы будем ездить в ближайшем будущем

"Кроме того, до конца 2022 года, скорее всего, цены на комплектующие снова вырастут. На самом деле, эта тенденция появилась еще в январе, до начала спецоперации, из-за того, что выросла стоимость логистических услуг, в том числе, из-за локдаунов в Китае", — отмечает автоэксперт. На сегодняшний день наибольший недостаток наблюдается, по оценкам специалиста, в деталях двигателей (нехватка 65% из привычных объемов), моторных масел (50%), свечей зажигания (40%).